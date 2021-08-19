Erzincan'da yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sunumu
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Erzincan'da yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sunumu

Erzincan'da yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sunumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca başlatılan 'Yerel Medya Buluşmaları' projesi kapsamında, kentteki yerel medya temsilcilerine, 'çok kanallı yayıncılık' sistemi sunumla anlatıldı.

Erzincan'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca başlatılan 'Yerel Medya Buluşmaları' projesi kapsamında, kentteki yerel medya temsilcilerine, 'çok kanallı yayıncılık' sistemi sunumla anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneğinin birlikte yürüttüğü 'Yerel Medya Buluşmaları' projesi kapsamında Erzincan'da yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sistemi anlatıldı. Düzenlenen buluşmada Daily Sabah Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik, Daily Sabah köşe yazarı Merve Şebnem Oruç ile Daily Sabah Multimedya yöneticisi Rahmi Osman Kaçmaz sesli, görüntülü ve yazılı basına ilişkin çok kanallı yayıncılık ve dijital medya konusunda gazetecilere sunum yaptı.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Osman Bahattin Dirlik, uluslararası yayın yapan Daily Sabah'ın kuruluş hikayesi ile dijital medyadaki yeri hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşma yapan yazar Merve Şebnem Oruç da, 50 yaş üstünün sosyal medya ve dijital teknolojilere karşı direnci olduğunu söyledi. Oruç, çağı yakalamak ve daha fazla kitleye ulaşmak adına dijital yayıncılığın avantajlarını katılımcılarla paylaştı.

Rahmi Osman Kaçmaz da, çok kanallı yayıncılığın temel hedefleriyle basılı yayınların dijital mecraya entegrasyonu ile avantajlarını anlattı. Basın mensuplarının ilgi gösterdiği sunumda sorular ve öneriler alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin ise toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, katkı sunanlara teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sunumu - Haberler
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