Erzincan'da Trafik Kazaları Mobese'de

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Haziran ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini basınla paylaştı.



Görüntülere yansıyan trafik kazalarında, ABC Kavşağında sola dönüş yapmak isteyen bir minibüsün arkasından gelen başka bir araçla çarpışması, Kavakyolu Kavşağından çıkan bir otomobilin Halitpaşa Caddesi üzerinden kavşağa girmekte olan başka bir otomobil ile çarpışması, Terzibaba Kavşağında iki otomobilin çarpışması, Terzibaba Kavşağında ki trafik ışıklarında duran bir araca arkadan gelen başka bir aracın çarpması, Ordu Caddesi üzerinde seyir eden bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak, karşı şeride geçmesi, Ordu Caddesi üzerinde seyir eden bir otomobile arkasından gelen bir motosiklet sürücünün çarpması yer alıyor.



Kaydedilen 6 ayrı kazadaki sürücülerin dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü. - ERZİNCAN