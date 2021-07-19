Erzincan'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 8 yaralı
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Erzincan'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 8 yaralı

Erzincan'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Erzincan'da minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas kara yolunda Mehmet Nuri Ağar (38) idaresindeki 06 CDR 874 plakalı minibüs, Kemah kavşağında aydınlatma direğine ve bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Yaşar (39), Vangül (28), Esma Nur (8), Muhammet Emin (7), Yusuf (3), Melek (1) ve Fatma Ağar (13), 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin bayram tatili için Ankara'dan memleketleri Ağrı'ya gittikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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