Erzincan'da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi
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Erzincan'da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi

09.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:36

Erzincan'da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi İki otomobilin buzlanan yolda çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erzincan'da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi

İki otomobilin buzlanan yolda çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Sakaltutan Geçidinde buzlanan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkiinde kar ve soğuk hava etkili oldu. Kar kalınlığı zeminde 10 santimetreye ulaşırken Karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Sakaltutan Geçidi meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman ulaşıma kısa süreli kapandı. Ahmet Doğu Can idaresindeki 16 N 3034 plakalı renault broadway marka otomobil ile Ali Renklioğlu yönetimindeki 06 AFT 752 plakalı peugeot marka otomobil karlı yolda kayarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ali Renklioğlu, Ahmet Doğu Can ve eşi Esra Can yaralandı.

Yaralılar itfaiye, jandarma, trafik ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 16 N 3034 plakalı renault broadway marka otomobilin adeta kağıt gibi katlanarak pert olduğu gözlendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken ekipler yolu araçlar çekiciyle kaldırılana kadar kontrollü olarak geçişleri sağladı.

Erzincan'da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi
Erzincan'da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi
Erzincan'da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi
Erzincan'da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA

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