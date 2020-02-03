Erzincan'da kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam diyor

03.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:54

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Erzincan'da önceki günlerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Erzincan Merkez'de 2, Refahiye'de 13, Çayırlı'da 11, Kemah'ta 10, Kemaliye'de 1, Otlukbeli'de 1, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de 2 olmak üzere toplam 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 12 greyder, 4 dozer, 15 kepçe, 6 bıçaklı kamyon olmak üzere 9 ekiple çalışmalarını sürdürüyor.



Öt yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA