Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı düzenlendi
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Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı düzenlendi

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Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı düzenlendi

Erzincan'da Vali Mehmet Makas başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı düzenlendi.

Erzincan'da Vali Mehmet Makas başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı düzenlendi.

Gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş'ın katılımıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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