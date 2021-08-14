Erzincan'da heyelan nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı

Erzincan'da heyelan nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'da heyelan nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erol T. ve kuzeni Abdulkerim T, 24 EK 011 plakalı çekiciyle Koçyatağı köyü yaylasında bir aracı çekmeye gitti. Yayla yolunda heyelan nedeniyle mahsur kalan ve yollarını kaybeden kuzenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, mahsur kalan kişileri, kısa sürede konumlarını belirleyerek kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir