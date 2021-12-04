Erzincan Belediye Başkanı Aksun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Erzincan Belediye Başkanı Aksun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat
Erzincan Belediye Başkanı Aksun, AA'nın

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksun, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Bilal Güler'in "Afganistan'daki uyuşturucu bağımlıları" fotoğrafını seçen Aksun, sporda Gökhan Balcı'nın "El ense", yaşamda ise İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" karesini oyladı.

Belediye Başkanı Aksun, fotoğrafları beğeniyle incelediğini belirterek, "Anadolu Ajansının spor, yaşam ve haber alanlarında çekmiş olduğu fotoğrafları taradığımızda dikkat çekici, ilgi gören ve ders niteliğinde figürlerin fotoğraf edildiği çok kıymetli kareleri gözlemledik. Bu tür fotoğrafların çekiminde emeği geçen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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