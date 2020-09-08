Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, ETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı
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Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, ETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı

Hatay'ın Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve MİT'in ortak yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, ETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı
08.09.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:04

Hatay'ın Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve MİT'in ortak yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

10 Ekim 1979 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dünyaya gelen 28 Şubat 2005'te Kahramanmaraş'ta Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Demirci bir çok ilçede kaymakam vekilliğinin ardından sırasıyla Konya'nın Akören, Van'ın Çatak, Mardin'in Derik ve Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakam olarak görev yapmasının ardından 16 Aralık 2016 tarihinden itibaren de Erzin Kaymakamı olarak görev yapıyordu. - HATAY

Kaynak: İHA

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