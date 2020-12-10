Ertuğrul Bilda kimdir? Ertuğrul Bilda hayatı ve biyografisi! Ertuğrul Bilda ne zaman öldü?

Ertuğrul Bilda bir zamanlar Türk sinema tarihine damga vurmuş isimlerinden birisi. Rol aldığı sayısız filmde başarısını göstermiştir. Peki, Ertuğrul Bilda kimdir? Ertuğrul Bilda hayatı ve biyografisi! Ertuğrul Bilda ne zaman öldü?

Ertuğrul Bilda, 22 Ocak 1915 yılında Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Birçok filme oynamış ve esas popülerliğini 1983 senesinde yayımlanan Kuruntu Ailesi dizisinde rol almış olduğu Hatemi Bey karakteri ile elde etmiştir. Aynı zamanda da Hababam Sınıfı'nda Kül Yutmaz karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

ERTUĞRUL BİLDA KİMDİR?

Birçok filmde oynamış olmasına karşın esas şöhretini Hababam Sınıfı'nda Kül Yutmaz karakteri ile elde etmiştir. Aynı zamanda Kuruntu Ailesi dizisinde Hatemi Bey karakterini canlandırmıştır. 10 Aralık 1993 senesinde 78 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybeden Ertuğrul Bilda, Sevimli Hırsız, Skandal, Çalıkuşu gibi eserlerde rol almıştır.

ERTUĞRUL BİLDA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER, FİLMLER VE ESERLER

Saygılar Bizden

Namusun Bedeli

Dullar Pansiyonu

Sevimli Hırsız

Ateş Gibi/ Ilık Düşler

Skandal

Kuruluş/ Osmancık

Hacer Ana ve Oğulları

Çalıkuşu

Çıplak Vatandaş

Sekreter

Fethin Mucizesi

Bay Alkollü Takdimimdir

Kuruntu Ailesi

At Gözlüğü

Çöpçüler Kralı

Hababam Sınıfı Tatilde

Fırtına

Hababam Sınıfı Uyanıyor

Minik Cadi

Haşhaş

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

Hababam Sınıfı

Cici Kız

Şüphe

Gazi Kadın/ Nene Hatun

Ayşecik Sana Tapıyorum

Sinekli Bakkal

O Kadın

Meleklerin İntikamı

Kenarın Dilberi

Karanlıklar Meleği

Fakir ve Mağrur

Babam Katil Değildi

Oğlum Oğlum

Şehrazat

İstanbul'un Kızları

Gençlik Rüzgarı

Katır Tırnağı

Beyaz Güvercin

Bahçevan

Aşka Vakit Yok

Şarkıcı Kız

Kısmetin En Güzeli

Vatan Fedaileri

Mahalleye Gelen Gelin

Düşman Yolları Kesti

Tilki Leman

Altın Kafes

Fırtına Geçti

Bir Avuç Toprak

İntikam Alevi

Halıcı Kız

Balıkçı Güzeli

İstanbul Kan Ağlarken

Çıldıran Kadın