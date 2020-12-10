Ertuğrul Bilda kimdir? Ertuğrul Bilda hayatı ve biyografisi! Ertuğrul Bilda ne zaman öldü?
Ertuğrul Bilda bir zamanlar Türk sinema tarihine damga vurmuş isimlerinden birisi. Rol aldığı sayısız filmde başarısını göstermiştir. Peki, Ertuğrul Bilda kimdir? Ertuğrul Bilda hayatı ve biyografisi! Ertuğrul Bilda ne zaman öldü?
Ertuğrul Bilda, 22 Ocak 1915 yılında Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Birçok filme oynamış ve esas popülerliğini 1983 senesinde yayımlanan Kuruntu Ailesi dizisinde rol almış olduğu Hatemi Bey karakteri ile elde etmiştir. Aynı zamanda da Hababam Sınıfı'nda Kül Yutmaz karakteriyle hafızalara kazınmıştır.
ERTUĞRUL BİLDA KİMDİR?
Birçok filmde oynamış olmasına karşın esas şöhretini Hababam Sınıfı'nda Kül Yutmaz karakteri ile elde etmiştir. Aynı zamanda Kuruntu Ailesi dizisinde Hatemi Bey karakterini canlandırmıştır. 10 Aralık 1993 senesinde 78 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybeden Ertuğrul Bilda, Sevimli Hırsız, Skandal, Çalıkuşu gibi eserlerde rol almıştır.
ERTUĞRUL BİLDA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER, FİLMLER VE ESERLER
Saygılar Bizden
Namusun Bedeli
Dullar Pansiyonu
Sevimli Hırsız
Ateş Gibi/ Ilık Düşler
Skandal
Kuruluş/ Osmancık
Hacer Ana ve Oğulları
Çalıkuşu
Çıplak Vatandaş
Sekreter
Fethin Mucizesi
Bay Alkollü Takdimimdir
Kuruntu Ailesi
At Gözlüğü
Çöpçüler Kralı
Hababam Sınıfı Tatilde
Fırtına
Hababam Sınıfı Uyanıyor
Minik Cadi
Haşhaş
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
Hababam Sınıfı
Cici Kız
Şüphe
Gazi Kadın/ Nene Hatun
Ayşecik Sana Tapıyorum
Sinekli Bakkal
O Kadın
Meleklerin İntikamı
Kenarın Dilberi
Karanlıklar Meleği
Fakir ve Mağrur
Babam Katil Değildi
Oğlum Oğlum
Şehrazat
İstanbul'un Kızları
Gençlik Rüzgarı
Katır Tırnağı
Beyaz Güvercin
Bahçevan
Aşka Vakit Yok
Şarkıcı Kız
Kısmetin En Güzeli
Vatan Fedaileri
Mahalleye Gelen Gelin
Düşman Yolları Kesti
Tilki Leman
Altın Kafes
Fırtına Geçti
Bir Avuç Toprak
İntikam Alevi
Halıcı Kız
Balıkçı Güzeli
İstanbul Kan Ağlarken
Çıldıran Kadın