Ertuğ Koruyan kimdir? Ertuğ Koruyan nereli, kaç yaşındaydı? Ertuğ Koruyan biyografisi!
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Ertuğ Koruyan kimdir? Ertuğ Koruyan nereli, kaç yaşındaydı? Ertuğ Koruyan biyografisi!

Ertuğ Koruyan kimdir? Ertuğ Koruyan nereli, kaç yaşındaydı? Ertuğ Koruyan biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Peki, usta sanatçı Ertuğ Koruyan kimdir? Ertuğ Koruyan nereli, kaç yaşındaydı? Ertuğ Koruyan mesleği nedir? Ertuğ Koruyan hayatı ve biyografisi nedir? Ertuğ Koruyan neden öldü?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Peki, usta sanatçı Ertuğ Koruyan kimdir? Ertuğ Koruyan nereli, kaç yaşındaydı? Ertuğ Koruyan mesleği nedir? Ertuğ Koruyan hayatı ve biyografisi nedir? Ertuğ Koruyan neden öldü? İşte detaylar haberimizde…

ERTUĞ KORUYAN KİMDİR?

Ertuğ Koruyan 1946 İstanbul'da dünyaya geldi. Serhan Koruyan'la evli ünlü sanatçı yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşıyordu.

Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza gelenler, Gülermisin Ağlarmısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol alan Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı.

Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera kamera karşısına geçen Koruyan Bodrum'da da sanat çalışmalarına destek vermişti.

Ertuğ Koruyan'ın yaşamını yitirdiği haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağolsun" ifadeleriyle duyurdu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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