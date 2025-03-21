Ertan Yıldız kimdir sorusu, son olarak Mart 2025'te adı geçen bir soruşturma nedeniyle tekrar gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ertan Yıldız, 21 Mart 2025 tarihinde yakalanmıştır. Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli sorusunun ötesinde, kamu görevi ve hukuki süreçleriyle de merak edilen bir isim oldu. Peki, Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli?

ERTAN YILDIZ KİMDİR?

Ertan Yıldız, 1970 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitede Mühendislik Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak yüksek mühendis unvanını almıştır.

Yaklaşık beş yıl finans sektöründe çalıştıktan sonra, sanayi şirketlerinde 22 yıl boyunca ortaklıklar ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2023 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak atanmış, aynı zamanda İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Mart 2025'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Ertan Yıldız, 21 Mart 2025 tarihinde yakalanmıştır.