Ertan Tas¸lı gu¨ven tazeledı·

Du"zce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı.

Du"zce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı. Başkan Ertan Taşlı güven tazeledi.

KYK Salonu'nda yapılan genel kurula DTSO Bas¸kanı Tuncay S¸ahin, DESOB Bas¸kanı Mustafa Kayıkc¸ı, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum kurulus¸ları bas¸kanları ile u"yeleri katıldı.

Bas¸kan Ertan Tas¸lı, konus¸masında pandemi do"neminde esnaflara kredi destegˆi sagˆlandıgˆını, taksitlerin ertelendigˆini ve her tu"rlu" finansal kolaylıgˆın sagˆlandıgˆını kaydetti.

Tas¸lı, bu su"rec¸te sıkıntı yas¸ayan tu"m esnaflara destek olundugˆunu dile getirdi.

Yapılan sec¸im sonucunda yo"netim ve denetim kurulları s¸o"yle olus¸tu:

Yo"netim Kurulu: Ertan Tas¸lı, Orhan Yılmaz, Atilla S¸is¸man, Rasim Bekar ve Cihan Ural.

Denetim Kurulu: Necdet Ku"ru"ndu"k, Cemal Ercan - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı