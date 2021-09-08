Ersin Düzen kimdir? Ersin Düzen kaç yaşında, nereli? Ersin Düzen hayatı ve biyografisi!

Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ersin Düzen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ersin Düzen kaç yaşında, nereli? Ersin Düzen hayatı ve biyografisi! Ersin Düzen kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ersin Düzen hakkında araştırmalar yapılıyor. Ersin Düzen kimdir? Ersin Düzen kaç yaşında, nereli? Ersin Düzen hayatı ve biyografisi!

ERSİN DÜZEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Haziran 1975

Kaç yaşında: 46 yıl yaşında

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2 Haziran 1975'te Zonguldak'ta dünyaya geldi. 1992 yılında Denizli'de radyo programı yapmaya başladı. Denizli Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okudu. Eskişehir'de kaldığı 4 yıl boyunca birçok yerel radyo ve televizyonlarda çalıştı ve genel yayın yönetmenliği yapmıştır. 1997 yılında İstanbul'da ilk olarak Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adlı spor-magazin programını sundu. 1998-1999 yıllarında Kral TV'de VJ'lik de yaptı, 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde sunuculuk yaptı. Bi-Daha, Televole ve Telegol programlarını sunarken, Star'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve aynı grubun diğer televizyonu Teleon'da Süper Lig maçlarını anlattı. 1998-1999 yılında Star'da yayınlanan Yıkılmadım isimli dizide de rol aldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Daha sonra Star'dan atv'ye transfer oldu. Ahmet Çakar, Kazım Kanat ve Gürcan Bilgiç'le beraber Santra programında Süper Lig maçlarını yorumladı. Aynı dönem atv'de milli takımın maçlarını ve grubun diğer televizyonu Kanal1'de ise 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarını anlattı.

2007 yılında NTV ve NTV Spor'da Serie A ve La Liga maçlarını anlatmaya başladı. Pazar akşamları NTV Spor'da Sergen Yalçın ile birlikte Futbol Pazarı programında Süper Lig maçlarını, salı akşamları ise NTV Spor'da Güntekin Onay ile birlikte Gol programında UEFA liglerini yorumladı. Hafta içi dört gece Spor Gecesi isimli programı yaptı.

Ocak 2011'de TRT'ye transfer oldu. Cumartesi ve Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan Stadyum adlı programın sunuculuğunu yapmaya başladı. TRT 1'de Leyla ile Mecnun dizisinde 3 bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015 yılında yayınlanmaya başlayan 'Bak Hele Bak' adlı tiyatro tarzı komedi programında konuk oyuncu olarak görev aldı. TRT 1'de her gün yayınlanan İyi Şeyler adlı programın sunuculuk görevini gerçekleştirdi. TRT1 ve TRT Spor'da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi akşamları Stadyum programını hazırladı ve moderatörlüğünü yaptı.

Halen TRT Spor kanalında Stadyum programını hazırlayıp sunmaktadır. Aynı programda Ali Gültiken, Ayhan Akman, Tümer Metin ve Tuncay Şanlı ile birlikte süper lig maçlarını yorumlamaktadır.

Ersin Düzen 10 Ağustos 2021 tarihinde Twitter hesabından TRT'den ayrıldığını açıkladı.