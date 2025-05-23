Ersan Diamond kimdir? Ersan Diamond kaç yaşında, nereli?

Ersan Diamond kimdir? Ersan Diamond kaç yaşında, nereli?
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"Ersan Diamond kimdir?" sorusu, Türkiye'nin mücevher sektöründe öne çıkan bu markayı merak eden kullanıcıların sıkça sorduğu sorular arasında yer alıyor. Peki, Ersan Diamond kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dönemde sosyal medyada paylaştığı videolarla viral olan Ersan Diamond'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Birçok kişi, Ersan Diamond kimdir? Ersan Diamond kaç yaşında, nereli? sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Ersan Diamond kimdir?

ERSAN DIAMOND KİMDİR?

Ersan Diamond, Türkiye'nin önde gelen mücevher markalarından biri olup, lüks pırlanta ve saat tasarımlarıyla tanınmaktadır. Markanın arkasındaki isim ise, Ersan ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi olan Aras Ersan'dır. Ersan Diamond evli ve iki çocuk babasıdır.

Markanın mottosu olan "Ben güven satıyorum" ifadesi, müşteri ilişkilerindeki samimiyeti ve güveni vurgular.

Ersan Diamond kimdir? Ersan Diamond kaç yaşında, nereli?

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