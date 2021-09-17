Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı kabul edilen KİM marketin borsada ne zaman işlem göreceği, hisse kodu, kaç lot verdiği gibi ayrıntılar sorgulanmaya başlandı. Ersan Alışveriş halka arz eşit mi? Kim market halka arz ne zaman? Kim market halka hisse kodu ve hisse fiyatı ne? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ERSAN ALIŞVERİŞ HALKA ARZ EŞİT Mİ?

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzı, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10.30-13.00 saatleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Talep Toplama Tarihleri: 16-17 Eylül 2021

Halka Arz Fiyatı: 3,50 TL

Haberler.com - Gündem