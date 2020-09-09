Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti

Katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik tepki çeken ifadeler kullanan Erol Mütercimler, disipline sevk edildiği Haliç Üniversitesi'nden istifa etti.

09.09.2020 21:00 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:24

Yazar Erol Mütercimler, imamhatipliler hakkında "İmam hatipten mezun olmuş olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor. Bakın cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" ifadelerini kullanmasının ardından oldukça konuşulmuştu. Gelen tepkiler üzerine Haliç Üniversitesi Mütercimler'i disipline sevk etmişti. Mütercimler ise tüm yaşananlar sonrası Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, katıldığı bir programda, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarına yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Tepkiler üzerine imam hatiplilerden özür dileyen Mütercimler hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hukuki işlem başlatılmıştı. Mütercimler, kendisini disipline sevk eden Haliç Üniversitesi'nden istifa etti.

Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Erol Evgin Hande Erçel Nilperi Şahinkaya Melisa Aslı Pamuk
Spor Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 21:24:36. #1.14#
title