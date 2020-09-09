Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik tepki çeken ifadeler kullanan Erol Mütercimler, disipline sevk edildiği Haliç Üniversitesi'nden istifa etti.

Yazar Erol Mütercimler , imamhatipliler hakkında "İmam hatipten mezun olmuş olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor. Bakın cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" ifadelerini kullanmasının ardından oldukça konuşulmuştu. Gelen tepkiler üzerine Haliç Üniversitesi Mütercimler'i disipline sevk etmişti. Mütercimler ise tüm yaşananlar sonrası Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, katıldığı bir programda, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarına yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Tepkiler üzerine imam hatiplilerden özür dileyen Mütercimler hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hukuki işlem başlatılmıştı. Mütercimler, kendisini disipline sevk eden Haliç Üniversitesi'nden istifa etti.