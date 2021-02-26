Ermenistan'daki darbe girişimi Aliyev'in de gündeminde: Bizi dinleselerdi bu duruma düşmezlerdi
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Ermenistan'daki darbe girişimi Aliyev'in de gündeminde: Bizi dinleselerdi bu duruma düşmezlerdi

26.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:08

Hocalı Soykırımı nedeniyle açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'daki darbe girişimine ve devam eden olaylara ilişkin ise "Bizi dinleselerdi, bu duruma düşmezlerdi. Protestolar Ermenistan'ı ciddi bir şekilde sarstı." dedi. Aliyev dün de olaylara ilişkin "Acınacak durumdalar" ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. 10'dan fazla ülkenin Hocalı Soykırımı'nı kabul ettiğini söyleyen Aliyev, "Hocalı Soykırımı, Ermenistan faşizminin bir sonucudur, savaş suçu işlemişlerdir. Şehirlerimizin ateşe verilmesi, şehirlerin bombalanması, Ermeni faşizminin tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

"EYLEMLER, ERMENİSTAN'I SARSTI"

Aliyev'in gündeminde dünden beri olayların durulmadığı Ermenistan da vardı. Azerbaycan'a karşı kaybedilen Karabağ savaşının sorumlusu olarak gösterilen Ermenistan'da dün ordu, Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemişti. Paşinyan ise darbe girişimiyle karşılaştığını söyleyip halkı sokağa davet etmişti. Bu gelişmeleri de değerlendiren Aliyev, "Bizi dinleselerdi, bu duruma düşmezlerdi. Protestolar Ermenistan'ı ciddi bir şekilde sarstı. Ermenistan'ı bekleyen bir seçim var. Aksi takdirde daha büyük problemlerle karşılaşabilirler." dedi.

"İNTİKAMIMIZI SAVAŞ MEYDANINDA ALDIK"

"Hocalı Soykırımı kurbanlarının intikamını savaş meydanında aldık." diyen Aliyev sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugün Azerbaycan bölgede gösterdiği faaliyetlerle, bir daha aynı şeylere müsaade edilmemesi için adımlar atmaktadır. Soykırım, dünyada 10'dan fazla ülke tarafından kabul edilmektedir. Azerbaycan devleti, Hocalı Soykırımı'nın tanınması için çalışmalarına devam etmektedir. Biz bu kanlı cinayetin ne dünyada ne ülkemizde hiç unutulmamasını istiyoruz. Hiçbir zaman o duruma düşmeyip vatandaşlarımızı koruyabilelim. Karabağ'da yaşananları bile Azerbaycan'ın üstüne atmaya çalışmaktadırlar."

"ACINACAK HALDELER"

Aliyev dün de yaptığı açıklamada, "Ermenistan'da ise buhran hüküm sürüyor. Birbirlerini itham ediyorlar, birbirlerine giriyorlar. Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı. Ermenistan'da kriz var. Ama nedense bize demokrasiden dem vuran uluslar teşkilatları ve hükümetler Ermenistan'daki olaylara göz yumuyorlar." demişti.

NE OLDU?

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey askerler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen bir bildiri yayımlamış, Paşinyan ise bu adımı "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırmıştı. Muhalefet de Genelkurmay Başkanının çağrısına destek vermek için Erivan sokaklarında protestoya başlamıştı. Karşıt görüşler zaman zaman sokaklarda tekme tokat birbirlerine girmişlerdi. Nikol Paşinyan ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise taraflara sukunet ve itidal çağrısında bulunmuştu.

Ermenistan'daki darbe girişimi Aliyev'in de gündeminde: Bizi dinleselerdi bu duruma düşmezlerdi

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