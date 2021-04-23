Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu: "(1915 olayları) 100 yıldan uzun bir zaman önce iki halk arasında yaşanan bazı acı ve üzüntü verici...

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu: "(1915 olayları) 100 yıldan uzun bir zaman önce iki halk arasında yaşanan bazı acı ve üzüntü verici hadiselerin siyasi mercilerce ele alınarak kullanılmasını tasvip etmiyoruz.