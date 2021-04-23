Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu: "Hadisenin tarafı olmayanların yapacağı her müdahale yaramızı deşmekten, onu kanatmaktan başka bir...

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu: "Hadisenin tarafı olmayanların yapacağı her müdahale yaramızı deşmekten, onu kanatmaktan başka bir işe yaramamaktadır.