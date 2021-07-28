Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı
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Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı

Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'ın Ermenek İlçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel kurulu yapıldı.

Karaman'ın Ermenek İlçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel kurulu yapıldı.

Ermenek Belediyesi Sinema salonunda yapılan genel kurulda başkanlık için 3 aday yarıştı. Seçim sonunda mevcut başkan Ali Bardak'ın listesi 176, Ali Uslu'nun listesi 112, Nurettin Demirtaş'ın listesi de 83 oy aldı.

Güven tazeleyen Bardak yaptığı konuşmada seçime katlan tüm üyelere teşekkür etti.

Bunun bir hizmet yarışı olduğunu ifade eden Bardak, şunları kaydetti:

"Bu yarışta aday olan listelerdeki tüm arkadaşlarımızın niyetleri esnaf arkadaşlarımıza ve ilçemize hizmet etmek. Bu bir seçim. Bir iste kazanacak. Ben herkese teşekkür ediyorum. Seçim şu an itibarıyla bitmiştir. Artık hizmet zamanı."

Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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