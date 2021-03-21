Erken seçim olur mu? 2021'de seçim olur mu?

Medyada erken seçim söylemleri üzerine, 'erken seçim olur mu?' sorusu seçmende merak konusu oldu. Türkiye'de en son 2019 yerel seçim, Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi, Haziran 2018 genel seçim, 2017 Anayasa referandumu, Kasım ve Haziran 2015 genel seçimleri yapıldı. Peki, Erken seçim olur mu? 2021'de seçim olur mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Gördüğüm kadarıyla 2021 haziran gibi seçim olabilir. Erdoğan kışı sevmez. Haziranda seçim bekliyorum, olması da gerekiyor. " açıklaması erken seçim olur mu sorusuna akıllara getirdi.

ERKEN SEÇİM OLUR MU?

Erken seçim söylemlerine hükümet tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Siyaset gündeminde zaman zaman gündeme gelen erken seçim söylemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve ilgiyle takip ediliyor.

Haziran ayında erken seçim beklediğini söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

* Benim beklentim, bir okum bu. Çünkü atılan adımların ona doğru olduğunu ve sayın Erdoğan'ın tanıyan bir şahıs olarak Biden'in karşısına 'acaba bir ümit seçilebilir miyim' deyip seçilip oturmayı arzu edecektir.

* Haziran gibi 2021'de ben seçim bekliyorum. Ama kendi evimizde bile bu konuda 'Hayır, olmaz' diyenler var. Benim öngörüm bu.

* Burada bu sakinlikle gidecek milletimiz oyunu kullanacak. İster 2023, ister benim öngörüm 2021 sonuçta bu sistem değişecek, millet el koyacak.