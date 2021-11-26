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Erkek Şiddetinin Alt Üst Ettiği Yaşamlar

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Diyarbakırlı Kaya ailesinin iki kızı 5 yıl arayla erkek şiddetine kurban gitti.

Diyarbakırlı Kaya ailesinin iki kızı 5 yıl arayla erkek şiddetine kurban gitti. Erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya, yüzde 97 engelli halde yaşama tutunmaya çalışıyor. Ablası ise Dilek ise onun kadar şanslı değildi

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