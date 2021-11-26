Erkek Şiddetinin Alt Üst Ettiği Yaşamlar

Diyarbakırlı Kaya ailesinin iki kızı 5 yıl arayla erkek şiddetine kurban gitti. Erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya, yüzde 97 engelli halde yaşama tutunmaya çalışıyor. Ablası ise Dilek ise onun kadar şanslı değildi

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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