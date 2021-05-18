Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim? Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu, oyuncuları ve Erkek Güzeli Sefil Bilo özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu, özeti ve Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Erkek Güzeli Sefil Bilo filmini izleyecek olanların merak ettiği Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu nedir, Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler ve Erkek Güzeli Sefil Bilo özeti gibi konuları inceliyoruz.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yanlışlıkla hapse giren Bilo' nun, kan davalı bir ailenin kızı olan Cano ile güldürülü aşk ve eşkiyalık öyküsü...

Erkek Güzeli Sefil Bilo, Ertem Eğilmez'in yönettiği 1979 yapımı Türk filmidir. Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen oynamaktadır. Filmin yapımcılığını ise Ertem Eğilmez ve Nahit Ataman beraber üstlenmiştir.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Şener Şen - Maho Ağa

• İlyas Salman - Sefil Bilo

• Sevda Aktolga - Cano Kız

• Adile Naşit - Sultan Bacı

• Münir Özkul - Hüso Emmi

• İhsan Yüce - Şivan Emmi

• Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo

• Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı

• Osman Bardakçı - Memo

• Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur.

• Hüseyin Kaşif - Toprak Dağıtan Memur

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul, İlyas Salman, İhsan Yüce

Tür: Komedi