Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı GAZİANTEP'te, yerel bir radyoda sunuculuk yapan Nuri Ö. (55), stüdyoda, erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

GAZİANTEP'te, yerel bir radyoda sunuculuk yapan Nuri Ö. (55), stüdyoda, erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Sunucu Nuri Ö., iddiaya geçen pazartesi günü, stüdyoda, 14 yaşında bir erkek çocuğuna tacizde bulundu. Çocuk, yaşadıklarını babasına anlattı. Yerel radyonun binasına gelen baba da Nuri Ö.'yü dabettikten sonra polisi aradı.Gözaltına alınan Nuri Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine koyuldu.

Kaynak: DHA