Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
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Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı

GAZİANTEP'te, yerel bir radyoda sunuculuk yapan Nuri Ö. (55), stüdyoda, erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
21.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:43

GAZİANTEP'te, yerel bir radyoda sunuculuk yapan Nuri Ö. (55), stüdyoda, erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Sunucu Nuri Ö., iddiaya geçen pazartesi günü, stüdyoda, 14 yaşında bir erkek çocuğuna tacizde bulundu. Çocuk, yaşadıklarını babasına anlattı. Yerel radyonun binasına gelen baba da Nuri Ö.'yü dabettikten sonra polisi aradı.Gözaltına alınan Nuri Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine koyuldu.


Kaynak: DHA

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