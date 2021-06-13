Erkcan Özcan kimdir? Erkcan Özcan kaç yaşında, nereli? Erkcan Özcan hayatı ve biyografisi!

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Erkcan Özcan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Erkcan Özcan kaç yaşında, nereli? Erkcan Özcan hayatı ve biyografisi! Erkcan Özcan kimdir?

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ERKCAN ÖZCAN KİMDİR?

Lisans eğitimini 1995-1999 arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği ve fizik dallarında tamamlayan Prof. Dr. Erkcan Özcan, deneysel parçacık fiziği üzerine olan doktora derecesini Stanford Üniversitesi'nden aldı. 2006-2010 döneminde University College London adına önce Londra'da, daha sonra İsviçre'deki CERN araştırma merkezinde çalıştı. 2011 başında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü kadrosuna katılan Özcan, halen Boğaziçi CERN ATLAS takımının liderliğini ve KAHVELab (Kandilli Algıç, Hızlandırıcı ve Enstrümantasyon Laboratuvarı) yürütücülüğünü sürdürmektedir. Bilim Akademisi Derneği, Bilim Kahramanları Derneği, Türk Fizik Derneği ve TÜBİTAK tarafından çeşitli ödüllere layık görülmüştür.