Erkan Şamcı kimdir? Erkan Şamcı kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erkan Şamcı kimdir? Erkan Şamcı kaç yaşında, nereli?

30.11.2020 10:40 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:45
Erkan Şamcı kimdir? Erkan Şamcı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Erkan Şamcı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Erkan Şamcı hakkında merak edilenler. Erkan Şamcı hayatı ve biyografisi. Erkan Şamcı kimdir?

TV programlarında sık sık ekrana gelen ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Erkan Şamcı merak konusu oldu. İşte Erkan Şamcı hakkında merak edilen Erkan Şamcı kimdir, Erkan Şamcı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ERKAN ŞAMCI KİMDİR?

Erkan Şamcı aynı zamanda ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısıdır. Erkan Şamcı katıldığı televizyon programlarında doğal şampuan yapımından, biber ve domates yetiştirmeye, doğal bulaşık deterjanı yapımından çim döşeme ve ekme konularına kadar bilmeniz gerekenleri en güzel şekilde anlatır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Acı rekor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Acı rekor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Bal kabağı ile spor yapan fenomenin iç çamaşırı koptu
Bal kabağı ile spor yapan fenomenin iç çamaşırı koptu

Erkan Şamcı, 1989 yılından bu yana devam ettirdiği 25 yıllık meslek hayatı boyunca kimyasallarla savaşmış ve bir doğa koruyucusu olarak birçok insana yol göstermiştir.

İlgili Haberler

Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir kaç yaşında, nereli?
Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir kaç yaşında, nereli?
Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında, nereli?
Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında, nereli?
Broselianda Hernandez kimdir? Broselianda Hernandez kaç yaşında, nereli?
Broselianda Hernandez kimdir? Broselianda Hernandez kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Garo Paylan Bülent Arınç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erkan Şamcı kimdir? Erkan Şamcı kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 10:48:56. #1.14#
title