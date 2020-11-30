Erkan Şamcı kimdir? Erkan Şamcı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Erkan Şamcı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Erkan Şamcı hakkında merak edilenler. Erkan Şamcı hayatı ve biyografisi. Erkan Şamcı kimdir?

TV programlarında sık sık ekrana gelen ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Erkan Şamcı merak konusu oldu. İşte Erkan Şamcı hakkında merak edilen Erkan Şamcı kimdir, Erkan Şamcı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ERKAN ŞAMCI KİMDİR?

Erkan Şamcı aynı zamanda ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısıdır. Erkan Şamcı katıldığı televizyon programlarında doğal şampuan yapımından, biber ve domates yetiştirmeye, doğal bulaşık deterjanı yapımından çim döşeme ve ekme konularına kadar bilmeniz gerekenleri en güzel şekilde anlatır.

Erkan Şamcı, 1989 yılından bu yana devam ettirdiği 25 yıllık meslek hayatı boyunca kimyasallarla savaşmış ve bir doğa koruyucusu olarak birçok insana yol göstermiştir.