Erkan Petekkaya diziden ayrılıyor mu? Kırmızı Oda Sadi'nin hikayesi ne zaman bitiyor?

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Erkan Petekkaya hakkında Erkan Petekkaya diziden ayrılıyor mu? Kırmızı Oda Sadi'nin hikayesi ne zaman bitiyor?

Erkan Petekkaya diziden ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında en çok izlenen yabancı diziler arasında yer alan Kırmızı Oda'da Genç Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, performansıyla izleyenlerin beğenisini topladı. Peki, Kırmızı Oda'nın sevilen karakteri Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya'nın sosyal medyada yaptığı açıklamaları sonrası TV8'den ne zaman ayrılacağı merak edildi.

ERKAN PETEKKAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kırmızı Oda dizisinde birbirinden farklı hikayeler ele alınıyor. Bu hikayeler kimi zamn 2 3 hafta sürerken kimi zaman daha uzun sürmekte. Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya da uzun süredir dizinin kadrosunda yer alıyor. Hikayesinin sonuna doğru yaklaşılırken tam olarak ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Edinilen bilgiye göre Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya diziye kısa sürede veda edecek. Ünlü oyuncunun 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Dawn of Dawn" adlı filmde rol alacak.