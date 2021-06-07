Erkan Petekkaya diziden ayrılıyor mu? Kırmızı Oda Sadi'nin hikayesi ne zaman bitiyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erkan Petekkaya diziden ayrılıyor mu? Kırmızı Oda Sadi'nin hikayesi ne zaman bitiyor?

Erkan Petekkaya diziden ayrılıyor mu? Kırmızı Oda Sadi'nin hikayesi ne zaman bitiyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Erkan Petekkaya hakkında Erkan Petekkaya diziden ayrılıyor mu? Kırmızı Oda Sadi'nin hikayesi ne zaman bitiyor?

Erkan Petekkaya diziden ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında en çok izlenen yabancı diziler arasında yer alan Kırmızı Oda'da Genç Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, performansıyla izleyenlerin beğenisini topladı. Peki, Kırmızı Oda'nın sevilen karakteri Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya'nın sosyal medyada yaptığı açıklamaları sonrası TV8'den ne zaman ayrılacağı merak edildi.

ERKAN PETEKKAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kırmızı Oda dizisinde birbirinden farklı hikayeler ele alınıyor. Bu hikayeler kimi zamn 2 3 hafta sürerken kimi zaman daha uzun sürmekte. Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya da uzun süredir dizinin kadrosunda yer alıyor. Hikayesinin sonuna doğru yaklaşılırken tam olarak ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Edinilen bilgiye göre Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya diziye kısa sürede veda edecek. Ünlü oyuncunun 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Dawn of Dawn" adlı filmde rol alacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Özgür Özel Sedat Peker İbrahim Aydemir
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erkan Petekkaya diziden ayrılıyor mu? Kırmızı Oda Sadi'nin hikayesi ne zaman bitiyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 21:42:23. #1.13#

title