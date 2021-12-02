Erkan Petakkaya, böbrek rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı
Şimdilerde Star TV'de ekranlara gelen Sana Söz adlı dizide Ömer Komiser karakterini canlandıran Erkan Petakkaya, böbrek rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreğinde yaşanan sorun nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.
HASTANEYE YATIRILDI
Snob Magazin'in özel haberine göre; Star TV'de çekimleri devam eden Söz Sende adlı dizinin başrolü Petekkaya, böbrek ağrısı nedeniyle acil olarak hastaneye yatırıldı. Hastaneye yatırılan Erkan Petekkaya'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.
BÖBREK TAŞI NEDENİYLE AMELİYAT OLMUŞTU
Böbrek taşı nedeniyle bir dönem sürekli hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, dört yıl önce ameliyat olmuştu.
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