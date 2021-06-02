Erkan Haberal kimdir? Erkan Haberal kaç yaşında, nereli? Erkan Haberal biyografisi!

TBMM 26. Dönem Ankara milletvekilidir. TBMM 26. Dönem İdari Amiri görevini yürütmektedir. TBMM 24. dönem CHP Zonguldak milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın oğludur. Peki, Erkan Haberal kimdir? Erkan Haberal kaç yaşında, nereli? Erkan Haberal mesleği nedir? Erkan Haberal hayatı ve biyografisi nedir?

TBMM 26. Dönem Ankara milletvekilidir. TBMM 26. Dönem İdari Amiri görevini yürütmektedir. TBMM 24. dönem CHP Zonguldak milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın oğludur. Peki, Erkan Haberal kimdir? Erkan Haberal kaç yaşında, nereli? Erkan Haberal mesleği nedir? Erkan Haberal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ERKAN HABERAL KİMDİR?

Erkan Haberal (d. 1971, Subaşı, Pazar, Rize), Türk siyasetçidir.

Anadolu Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Sağlık Kurumları İşletmeciliği konusunda Yüksek Lisans yapmıştır. Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeliği, tıbbı cihaz satıcıları ve Özel Hastaneler Komitesi Üyeliği, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Vekilliği, Haberal Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Kanal B TV Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Çaykur Rizespor 2002-2004 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 11. Olağan Genel Kurulunda 3. kez Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olarak seçilmiştir. TBMM 26. Dönem Ankara milletvekilidir. TBMM 26. Dönem İdari Amiri görevini yürütmektedir. TBMM 24. dönem CHP Zonguldak milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın oğludur.