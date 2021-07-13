Erhan Yazıcıoğlu yeni yaşını kutladı

Eşi Müge Yazıcıoğlu'nun organize ettiği sürpriz doğum günü partisinde usta oyuncuyu dostları yalnız bırakmadı.

Eşi Müge Yazıcıoğlu'nun organize ettiği sürpriz doğum günü partisinde usta oyuncuyu dostları yalnız bırakmadı.

70 yaşına giren Erhan Yazıcıoğlu'nun bu özel gününde yanında Perihan Savaş, Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Volkan Severcan, Müge Severcan ve Yıldız Arhan da vardı. Müge Yazıcıoğlu'nun isteğiyle tüm konuklar partiye beyaz kıyafetlerle katıldı.

Kaynak: Hürriyet