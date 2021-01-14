Erhan Safar kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Erhan kimdir? İnstagram hesabı!
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Erhan Safar kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Erhan kimdir? İnstagram hesabı!

14.01.2021 17:00 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:04
Erhan Safar kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Erhan kimdir? İnstagram hesabı!

Erhan Safar kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün 13 Ocak Çarşamba günü Doya Doya Moda kızlarına partnerler eşlik etti. Doya Doya Moda Ayşegül'ün partneri Erhan sosyal medyada merak edildi. Peki, Doya Doya Moda Ayşegül'ün partneri Erhan kimdir? Doya Doya Moda Erhan kimdir?

Doya Doya Moda Ceren'in bugün uyumsuzluğun uyumu kombininde ona Erhan Saffar eşlik etti. Erhan Saffar internette ve sosyal medyada merak edildi. İşte, , Doya Doya Moda Ayşegül'ün partneri Erhan kimdir? Erhan Saffar kimdir, kaç yaşında? Erhan Saffar instagram hesabı! sorularının cevapları!

ERHAN SAFFAR KİMDİR?

Erhan Saffar manken ve erkek modellik yapmaktadır. Giyim markalarında modellik yapan Eehan Saffar, büyük markalarda özellikle takım elbise mankenliği yapmaktadır. Erhan Saffar Can Yunus Çetinkaya gibi modacıların defilelerinde de modellik yapmaktadır. Erhan Saffar ayrıca kliplerde ya da yapımlarda oyunculuk da yapmaktadır.

DOYA DOYA MODA ERHAN SAFFAR İNSTAGRAM HESABI!

Doya Doya Moda Erhan sosyal medyada büyük ilgi çekti Doya Doya Moda Erhan Saffar instagram hesabı @erhansaffar adresinde fotoğraflarını paylaşıyor!

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