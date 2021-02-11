Erhan Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? Erhan Doya Doya Moda'da diskalifiye mi oldu? Erhan Safar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Erhan Saffar, Doya Doya Moda'da erkek yarışmacılar arasında bir süredir yer alıyordu ve hem tarzıyla, hem de kombinleriyle jürilerin ve izleyicilerin beğenisini topluyordu. bu hafta Ceren ile partner olan Erhan Saffar, dün yayınlanan bölüm itibariyle yarışmada artık yer almayacak. Peki, neden? Erhan Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? Erhan Doya Doya Moda'da diskalifiye mi oldu? Erhan Safar kimdir, kaç yaşında, nereli?

ERHAN DOYA DOYA MODA'DAN AYRILDI MI?

Erhan Saffar, kamera arkasında uyulması gereken kurallara uymadığı, geç kaldığı ve Doya Doya Moda'nın prensiplerine uygun olmadığı için yarışmadan diskalifiye edildi. Doya Doya Moda Erhan'ın ayrılmasının üzerine yarışmaya Arif dahil oldu.

ERHAN SAFFAR KİMDİR?

Erhan Saffar manken ve erkek modellik yapmaktadır. Giyim markalarında modellik yapan Eehan Saffar, büyük markalarda özellikle takım elbise mankenliği yapmaktadır. Erhan Saffar Can Yunus Çetinkaya gibi modacıların defilelerinde de modellik yapmaktadır. Erhan Saffar ayrıca kliplerde ya da yapımlarda oyunculuk da yapmaktadır.