Ergene Belediyesinden bayram namazını cami avlusunda kılanlara seccade
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Ergene Belediyesinden bayram namazını cami avlusunda kılanlara seccade

Ergene Belediyesi tarafından bayram namazı için camilerde bir dizi tedbir alındı.

Ergene Belediyesinden bayram namazını cami avlusunda kılanlara seccade
31.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:43

Ergene Belediyesi tarafından bayram namazı için camilerde bir dizi tedbir alındı. Bayram namazı için camilere gelen ancak cami içinde yer olmaması nedeniyle namazını avluda kılan vatandaşlara seccade dağıtıldı.

Bayram namazını Velimeşe Merkez Camii'nde kılan ve cami önünde belediye ekiplerince alınan korona virüs önlemlerini inceleyerek vatandaşlara seccade dağıtımı gerçekleştiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "İlçemizde yer alan diğer camilerimizde olduğu gibi Velimeşe Merkez Camii'nde de vatandaşlarımıza belediyemizin namaz seccadelerinden dağıtarak Kurban Bayramı namazımızı kıldık. Cami cemaatimiz ile bayramlaştık. Rabbim kıldığımız namazı, ettiğimiz duaları kabul eylesin" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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