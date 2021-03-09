Ergani Kaymakamı Öztürk'ten köy ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ergani Kaymakamı Öztürk'ten köy ziyareti

09.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:26
Ergani Kaymakamı Öztürk'ten köy ziyareti

Ergani Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Çimlihöyük köyünü ziyaret etti.

Ergani Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Çimlihöyük köyünü ziyaret etti.

Muhtar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Öztürk, mahalleye yeni yapılan camiyi gezerek, eksikliklerin tamamlanması için ilgili birim yetkililerine talimat verdi. Öztürk, çocuklara kırtasiye malzemesi hediye etti.

Öztürk, yaptığı açıklamada, muhtar ve aza heyetiyle köyün sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Devletin vatandaşın ayağına gittiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Köylerde ziyaret sırasında yardıma muhtaç aileleri de ziyaret ediyoruz. Ziyaretler kapsamında ortak sorun olarak yol ve yeni yapılan caminin de eksikleri olduğunu tespit ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Muharrem İnce Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ergani Kaymakamı Öztürk'ten köy ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:27:29. #1.16#
title