Ergani Kaymakamı Öztürk'ten köy ziyareti

Ergani Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Çimlihöyük köyünü ziyaret etti.

Ergani Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Çimlihöyük köyünü ziyaret etti.

Muhtar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Öztürk, mahalleye yeni yapılan camiyi gezerek, eksikliklerin tamamlanması için ilgili birim yetkililerine talimat verdi. Öztürk, çocuklara kırtasiye malzemesi hediye etti.

Öztürk, yaptığı açıklamada, muhtar ve aza heyetiyle köyün sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Devletin vatandaşın ayağına gittiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Köylerde ziyaret sırasında yardıma muhtaç aileleri de ziyaret ediyoruz. Ziyaretler kapsamında ortak sorun olarak yol ve yeni yapılan caminin de eksikleri olduğunu tespit ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar