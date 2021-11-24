Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan gazi Hüseyin Tekindağ'a ziyaret

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, ilçede yaşayan gezi Hüseyin Tekindağ'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada Kaymakam Karaaslan'ın Şirinevler Mahallesinde yaşayan gazi Hüseyin Tekindağ'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kaymakam Karaaslan, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlere ve gazilere minnet borçlu olduklarını belirtti.

Karaaslan şunları kaydetti:

"Aziz vatanın toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız."

Gazi Tekindağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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