Ergani'de üzüm hasadı başladı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yetiştirilen 18 üzüm çeşidinden bir olan Tahannebi üzümünde hasat başladı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yetiştirilen 18 üzüm çeşidinden bir olan Tahannebi üzümünde hasat başladı.

Hasat edilen üzümler ilçe merkezindeki tezgahlarda yerini aldı.

Üzüm satıcılarından Kadri Öner olgunlaşan üzüm çeşitlerinin ilki olan Tahannebinin tezgahlardaki yerini aldığını söyledi.

Bağlarda daha sonra Musabak, Şam, Vanke ve Şire çeşitlerinin olgunlaşacağını aktaran Öner, Tahannebi çeşidinin iri taneli olmasından dolayı yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Öner en son olgunlaşan Şire çeşidinden pekmez, pestil, cevizli sucuk yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar