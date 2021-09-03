Ergani'de sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi yapılıyor
Ergani ilçesinde sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi yapılıyor.
Ergani ilçesinde sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi yapılıyor.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin yapım çalışmalarına başlandı.
Ergani Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin içerisinde, ameliyathane, muayenehane, tedavi bölmeleri ve veteriner odası yer alıyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla sokak hayvanlarının korunması sağlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar