Ergani'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor - Haberler
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Ergani'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla belediye ekiplerinin ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor.

Daha sağlıklı bir çevre için yoğun çaba sarf eden Ergani Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracıyla tüm çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak dezenfekte ediyor.

Ekipler böylelikle konteynerlerde kötü koku ile sinek ve larva oluşumunun da önüne geçiyor.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ergani'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor - Haberler
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