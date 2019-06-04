Ergani'de bayramlaşma programı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Ergani Öğretmenevinde düzenlenen programa Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, Garnizon Komutanı Binbaşı Yaşar Atacan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaçmaz, siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Sayın, birlik, beraberlik ve kardeşliğin en üst seviyede yaşandığı dini bayramlardan biri olan Ramazan Bayramına kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Sayın, herkese ailesiyle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Kaymakam Sayın, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile şehit ailelerini ziyaret etti.

Ergani Devlet Hastanesinde de hastaları ziyaret eden Sayın, bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA