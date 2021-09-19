Ergani'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.
Ergani ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaygısız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Yasin Günay, Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Sav, AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri