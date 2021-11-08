Ergani Belediyesine kura ile 30 personel alındı
AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani Belediyesine kura ile belirlenen 30 personel alındı.
Ergani Belediyesine kura ile belirlenen 30 personel alındı.
Ergani Belediye Başkanlığı Personel Anonim Şirketinde istihdam edilmek üzere, ilan edilen 13 farklı meslek grubundan 30 kişinin isimleri, hizmet binasında noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.
Belediye bünyesinde çalışacak 13 farklı meslek grubundan 30 kişi, işlemlerinin ardından işe başladı.
AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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