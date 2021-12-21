Ergani Belediyesi parklarda fidan dikimini sürdürüyor

Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ilçedeki parklarda fidan dikimine devam ediliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, yaptığı açıklamada, parklarda yeni fidanlar dikerek, yeni nesillere yeşil bir çevre bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşile büyük önem verdiklerini ifade eden Karaaslan, "İlçe geneline yeşil bir görünüm kazandırmak için yoğun çaba harcıyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde gıpta ile bakılan yeşil bir Ergani oluştu." dedi.

Karaaslan, parklarda çeşitli fidanları toprakla buluşturan ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirtti.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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