Ergani Belediyesi, öğrencilere etkinlik seti dağıttı

Ergani Belediyesi, yaz tatilinde öğrencilerin verimli vakit geçirmelerini sağlamak ve yaşlarına uygun doğru bilgileri eğlenerek öğrenmelerine destek olmak amacıyla dergi ve etkinlik seti dağıttı.