Ergani Belediyesi Kovid-19 önlemleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ergani Belediyesi Kovid-19 önlemleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte ediyor

20.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:13
Ergani Belediyesi Kovid-19 önlemleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte ediyor

Ergani Belediyesi, Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Ergani Belediyesi, Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgınına karşı toplum sağlığını korumak için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Ziya Gökalp, Milli Egemenlik ve Dicle Caddesinde deterjanlı suyla yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, koronavirüsle mücadelede etkin bir çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında yoğun bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Cadde ve sokakları yıkama çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam ediyor. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için gayretle çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ergani Belediyesi Kovid-19 önlemleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte ediyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:27:43. #1.14#
title