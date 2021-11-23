Ergani Barajı'ndaki çekilme nedeniyle bazı alanlar kara parçasına dönüştü - Haberler
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Ergani Barajı'ndaki çekilme nedeniyle bazı alanlar kara parçasına dönüştü

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani Barajı'ndaki çekilme nedeniyle bazı alanlar kara parçasına dönüştü

Diyarbakır'daki Ergani Barajı'ndaki çekilme nedeniyle su altındaki bazı alanlar kara parçasına dönüştüSon dönemde sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma Ergani Barajındaki su seviyesinde de büyük düşüş yaşanmasına yol açtı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'daki Ergani Barajı'ndaki çekilme nedeniyle su altındaki bazı alanlar kara parçasına dönüştü

Son dönemde sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma Ergani Barajındaki su seviyesinde de büyük düşüş yaşanmasına yol açtı.

İlçeye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Ergani Barajındaki çekilme nedeniyle baraj gölü sahasında daha önce su altında kalan eski yapılar ve araziler görünür hale geldi.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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