'Eren'siz geçen 5. bayramda gözyaşı ve öfkesi hiç dinmiyor
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'Eren'siz geçen 5. bayramda gözyaşı ve öfkesi hiç dinmiyor

'Eren'siz geçen 5. bayramda gözyaşı ve öfkesi hiç dinmiyor Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül oğlunun şehit edildiği günü hiç unutamıyor Oğlunun mezarını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil ama kırgın Ayşe Bülbül: "Rahatsız olduğum için...

01.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:16

'Eren'siz geçen 5. bayramda gözyaşı ve öfkesi hiç dinmiyor

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül oğlunun şehit edildiği günü hiç unutamıyor

Oğlunun mezarını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil ama kırgın

Ayşe Bülbül: "Rahatsız olduğum için yayladan gelemedim; gelsem İmamoğlu'nu dışlayacak değilim"

"PKK'lar ile HDP'liler ile görüşmesi onlarla bir yolda yürümesi beni çok üzüyor; beni rahatsız eden boynumu büken o"

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında oğlu Eren Bülbül'ü şehit veren anne Ayşe Bülbül'ün 'Eren'siz geçen 5. Bayramda gözyaşı ve öfkesi hiç dinmiyor.

Oğlunun ölümünün üzerinden 3 yıl ve bu Kurban Bayramı ile birlikte 5 bayram geçiren Ayşe Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde oğlunun mezarı başındaki evinde gözyaşı döküyor. Oğlunun şehit edildiği günü hiç unutamadığını belirten Bülbül "Ölümünün üzerinden geçen 5. Bayram. Hala sanki Eren çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum. O acı gün, olay günü gözümün önünden hiç gitmiyor. Benim oğlumun kanını akıtanlardan yüce Mevlam benim bu gözyaşlarımın bedelini inşallah öbür dünyada alacak. Benim yavruma el kaldıranlar utansın, elleri kırılsın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Trabzon'da önceki gün Maçka ilçesine gelerek oğlunun mezarını ziyaret etmesi ile ilgili soruna soru üzerine ise Ayşe Bülbül, yaylada bulunduğu sırada ziyaretin gerçekleştiğini söyledi. Bülbül, ziyaretten kendisine bilgi verildiğini ancak yaylada ve rahatsız olduğu için mezarı başına gelemediğini belirterek "Gelsem İmamoğlu'nu dışlayacak değilim. PKK'nın peşinden gitmeleri beni rahatsız eden boynumu büken o. Benim yavrumun yüzünü baktıkları zaman hiç mi ağlayıp gözyaşı dökmeyeceklerdi. PKK'lar ile HDP'liler ile görüşmesi onlarla bir yolda yürümesi beni çok üzüyor. Görüşebilseydim bunları onun yüzüne soracaktım. Eren'i şehit edenler ile ilgili ne diyecekti ? Onu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Eren'siz geçen 5. bayramda gözyaşı ve öfkesi hiç dinmiyor

Kaynak: İHA

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