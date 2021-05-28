Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem hayatı ve biyografisi!
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Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem hayatı ve biyografisi!

Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Eren Erdem izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem hayatı ve biyografisi! Eren Erdem kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Eren Erdem hakkında araştırmalar yapılıyor. Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem hayatı ve biyografisi!

EREN ERDEM KİMDİR?

14 Ağustos 1986 senesinde dünyaya gelen yazar Eren Erdem, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da yaptı.

Küçük yaşlarda çeşitli kurumlarda Kur'an üzerine dersler aldı. Üniversite eğitimini, dönemin politik koşulları içinde yarıda bırakmak zorunda kaldı ve Kur'an odaklı İslam düşüncesi üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Türkiye'de geleneksel İslam anlayışına itiraz temelinde şekillenen "hanif müslümanlık" hareketinin öncülerinden Eren Erdem, 2000'li yılların hemen başında kurulan "haniflik" düşüncesini esas alan platformlarda öncü görevler aldı.

Şimdiye kadar, "Gayya Karanlığından Kur'an Aydınlığına(2009), Abdestli Kapitalizm (2010), Nurjuvazi (2011), Şeytan Evliyaları(2011), Selman-ı Pak(2012), İslam ve Kapitalizm(2012), Riya Tabirleri(2012), Devrim Ayetleri(2013) adlı 8 kitap yazdı." Bir çok kitabı büyük ilgi gördü ve çok satanlar listesine girdi.

Halen Ezber Bozanlar adında bir televizyon programı yapmakta olan yazar, bağımsız yazarlığını sürdürmektedir. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise girdi.

Silahlı terör örgütüne yardım', 'gizli tanığı deşifre etmek', 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek' iddialarıyla 28 Haziran 2018 tarihinde gözaltına alınmıştır.

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Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem hayatı ve biyografisi! - Haberler
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