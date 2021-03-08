'Eren-6' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi
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'Eren-6' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi

08.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:25
'Eren-6' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi

SİİRT'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' operasyonunda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

SİİRT'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' operasyonunda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesine bağlı Doğanca köyü kırsalında 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, PKK'lı teröristlere ait el bombası, 4 kalaşnikof şarjörü, 80 mermi ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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