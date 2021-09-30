Ereğli'de kan ve kök hücre bağış kampanyasına yoğun ilgi - Haberler
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Ereğli'de kan ve kök hücre bağış kampanyasına yoğun ilgi

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Ereğli'de kan ve kök hücre bağış kampanyasına yoğun ilgi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Ereğli Belediyesi, Kent Konseyi, Kadın Gücü Kooperatifi ve Türk Kızılay iş birliğiyle Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kampanya yoğun ilgi gördü.

"Kan dostum olur musun?" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya destek veren belediye personeli ve vatandaşlar, çadır önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Koordinatörü Elif Duman, gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Katkıları için iş birlikçilerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ereğli'de kan ve kök hücre bağış kampanyasına yoğun ilgi

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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